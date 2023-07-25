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Общество

Псковские организации могут принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Во вторник, 25 июля, стартовала заявочная кампания основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Предоставить документы необходимо до 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проекты принимаются по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе». Инициативы могут быть представлены в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Они должны быть направлены на поддержку, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения и предприятия.

Итоги будут подведены не позднее конца декабря 2023 года. Реализация проектов-победителей предполагается с января 2024 года по июнь 2025 года. Узнать подробную информацию можно на официальном сайте конкурса.  

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина. Проект всесторонне поддерживает проекты в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий.

За время работы фонд подвёл итоги восьми грантовых конкурсов. Уже поддержано около 5 тыс. творческих инициатив на общую сумму 15,5 млрд рублей.

Творческие инициативы реализуются на территории всех регионов России, в том числе и в Псковской области. Например, в начале 2023 году шесть проектов от региона стали победителями грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

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