Более 40 тонн гумпомощи разгрузили псковские волонтёры на ростовском складе

18:26, 25 июля 2023, ПАИ

Волонтеры из Пскова разгрузили больше 40 тонн гуманитарной помощи из Псковской области и Удмуртской Республики на ростовском складе #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщил телеграм-канал «Доброволец Псковской области».



Фото: Телеграм-канал «Доброволец Псковской области»



Фото: Телеграм-канал «Доброволец Псковской области»



Фото: Телеграм-канал «Доброволец Псковской области»



Фото: Телеграм-канал «Доброволец Псковской области»



Фото: Телеграм-канал «Доброволец Псковской области»



Фото: Телеграм-канал «Доброволец Псковской области»











Студенты-спасатели из Пскова собирали наборы, сортировали одежду и продукты для работников предприятий в Макеевке, мирных жителей Луганской Народной Республики и работников хлебозавода Донецкой Народной Республики.

Силами добровольцев было загружено 748 продуктовых наборов для рабочих Макеевки, 500 продуктовых наборов и больше 3 тонн воды для жителей ЛНР, 3 тонны муки и 1 тонна масла для завода в ДНР.

«Ребята отдавали все силы, работали слаженно и эффективно, чтобы сделать всё возможное для тех, кто в этом сегодня нуждается», – отметили в сообщении.