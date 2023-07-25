Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерт с участием солиста Большого театра состоится в усадьбе М. П. Мусоргского

Концерт классической русской музыки состоится 30 июля в 18:00 в белом зале музея-усадьбы композитора М. П. Мусоргского. В мероприятии примут участие приглашённые гости – солист Большого театра Владимир Байков и доцент РАМ им. Гнесиных Марина Белашук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В концертной программе прозвучат произведения великих русских композиторов, таких как М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин и Н. А. Римский-Корсаков. Организаторы отмечают, что гостям мероприятия гарантированы самые приятные впечатления и положительные эмоции.

Мероприятие платное. 

Фото Псковского музея-заповедника

Усадьба композитора М. П. Мусоргского находится в Куньинском районе, в деревне Наумово, и является единственным в мире музеем композитора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 июля 2023

Новая детская игровая площадка появится в деревне Пустошкинского района

25 июля 2023

Более 900 беременных псковичек получают единое пособие

25 июля 2023

В Полистовском заповеднике завершился экологический поход «Родник»

25 июля 2023

Ещё одна группа контрактников из Псковской области отправлена в зону СВО

25 июля 2023

Концерт с участием солиста Большого театра состоится в усадьбе М. П. Мусоргского

25 июля 2023

Участники лагеря «Я – юнармеец» в Невельском районе поделились своими впечатлениями

25 июля 2023

Качество пассажирских перевозок в Пскове проверили сотрудники Госавтоинспекции

25 июля 2023

Наталья Исакова: Помощь гражданам в решении конкретной проблемы – самое важное


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...