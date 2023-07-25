Концерт с участием солиста Большого театра состоится в усадьбе М. П. Мусоргского

19:15, 25 июля 2023, ПАИ

Концерт классической русской музыки состоится 30 июля в 18:00 в белом зале музея-усадьбы композитора М. П. Мусоргского. В мероприятии примут участие приглашённые гости – солист Большого театра Владимир Байков и доцент РАМ им. Гнесиных Марина Белашук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В концертной программе прозвучат произведения великих русских композиторов, таких как М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин и Н. А. Римский-Корсаков. Организаторы отмечают, что гостям мероприятия гарантированы самые приятные впечатления и положительные эмоции.

Мероприятие платное.

Усадьба композитора М. П. Мусоргского находится в Куньинском районе, в деревне Наумово, и является единственным в мире музеем композитора.