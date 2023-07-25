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Общество

Более 900 беременных псковичек получают единое пособие

Более 900 беременных псковичек получают единое пособие, сообщили ПАИ в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области. На обеспечение этих целей ОСФР по Псковской области направило более 17 миллионов рублей

Единое пособие назначается будущей маме с месяца постановки на учёт, но не ранее шестой недели беременности. Получать его женщина будет до месяца родов включительно. Встать на учёт в женской консультации нужно не позднее 12 недель беременности, а подать заявление на пособие — уже после этого. В Псковской области единое пособие получают 933 беременные женщины.

Для получения права на единое пособие ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения: в Псковской области он составляет 14 231 рубль. Также при назначении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

Заявление для получения выплаты можно подать в клиентской службе СФР, в МФЦ, через портал госуслуг после наступления 12-й недели беременности. Все необходимые сведения поступят в региональное отделение фонда в рамках межведомственного взаимодействия.

Выплата единого пособия беременным осуществляется при наличии у ОСФР информации о посещении будущей мамой медицинской организации на сроках 10–14, 18–22 и 30–32 недели беременности. Если пропустить приём, выплату пособия приостановят до момента, пока женщина вновь не посетит медучреждение и в региональное отделение СФР не поступит информация об этом.

Размер единого пособия для беременной женщины зависит от материального положения семьи и может составлять 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Средства поступают за полный месяц.

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