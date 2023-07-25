Экскурсия «Районы, кварталы» от кремля до Покровки состоится в субботу в Пскове

22:14, 25 июля 2023, ПАИ

В субботу, 29 июля, в 15:00 состоится популярная сборная экскурсия «Районы, кварталы» от кремля до Покровки. В ходе путешествия у вас будет уникальная возможность пройти по нестандартному маршруту и открыть для себя интересные факты о древнем городе. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Участники экскурсии прогуляются по исторической части Пскова от кремля до Покровской башни, узнают, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются 500-летними храмами. В программу включено посещение Троицкого собора.

Место встречи: Приказная палата Псковского кремля (ул. Кремль, 4).

Обязательна предварительная запись по телефону (+7 8112) 72-45-74.

Мероприятие платное.