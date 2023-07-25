Ещё одна группа контрактников из Псковской области отправлена в зону СВО

19:41, 25 июля 2023, ПАИ

Очередная группа контрактников отправилась в зону проведения специальной военной операции сегодня, 25 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Всего ряды Российской армии пополнило около 20 человек, более половины из них – жители Великих Лук, Дно, Острова, Невеля, Струг Красных. Сначала они будут доставлены на полигон для боевого слаживания, а затем направятся в зону проведения СВО.

«Мы гордимся вами, потому что вы сделали очень важный шаг – пришли в военкомат добровольно и заключили контракт, тем самым доказав, что вы готовы защищать родителей, детей и Российскую Федерацию», – обратился к мужчинам заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области Александр Копарушкин.

После этого оркестр второй отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения исполнил для контрактников марш «Прощание славянки».

Александр Копарушкин рассказал, что ежедневно на службу по контракту отправляется порядка восьми – десяти человек. «Контракт с Министерством обороны необходим для поступления на службу в Вооружённые силы Российской Федерации. Помимо этого, чтобы стать защитником Родины, нужно пройти отбор и соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на службу. Он включает в себя прохождение медицинского освидетельствования, физических и психологических тестов. Также кандидат должен предоставить все необходимые документы», – уточнил он.

Также Александр Копарушкин добавил, что человек может попасть в любую часть ВС РФ в зависимости от его специальности и потребностей армии. Кроме того, он подчеркнул, что каждому военнослужащему и его семье предоставляется ряд социальных гарантий.

«Военнослужащий получает различные выплаты, включая зарплату, дополнительные выплаты и компенсации. Он имеет право на служебное жильё или компенсацию за наём жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета. Кроме того, после 20 лет службы военнослужащим предоставляется право на льготную пенсию в статусе ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Также предоставляются единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов Российской Федерации для военнослужащих, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях», – перечислил замначальника пункта отбора на военную службу по контракту.

По его словам, кандидат на прохождение военной службы по контракту может обратиться в любой военный комиссариат Псковской области по месту жительства. «Во всех комиссариатах работают инструкторы для облегчения сбора и прохождения мероприятий отбора», – добавил Александр Копарушкин.

Подробную информацию можно получить по телефонам 29-91-10, 66-73-45 или непосредственно в военном комиссариате по адресу г. Псков, ул. Первомайская, д. 38, каб. № 3.