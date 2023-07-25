Дорогу возле кожно-венерологического диспансера отремонтируют в Великих Луках

18:58, 25 июля 2023, ПАИ

Дорогу возле кожно-венерологического диспансера (КВД) отремонтируют в Великих Луках. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на городскую администрацию.

Ремонт асфальта от въезда в КВД до ворот учреждения должны выполнить до 15 августа 2023 года. Заявка на выполнение работ направлена от УЖКХ администрации Великих Лук. Содержание территории КВД находится в ведении комитета по здравоохранению Псковской области.

Кроме того, планируется ремонт Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского. Уже составлена и утверждена смета на ремонт кровли, крылец и покрытия территории, прилегающей к зданию библиотеки. Заявка на финансирование подана на 2024 год.