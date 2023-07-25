В Полистовском заповеднике завершился экологический поход «Родник»

20:07, 25 июля 2023, ПАИ

В Полистовском заповеднике завершился экологический поход «Родник», сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

Ребята в возрасте от 9 до 14 лет из Великого Новгорода, Пскова, Бежаниц, Локни и деревни Подберезье Локнянского района вместе с преподавателями и сотрудниками Полистовского заповедника совершили небольшое путешествие в окрестностях деревни Гоголево.

На протяжении всех пяти дней дети исследовали способы ориентирования на местности, составляли гербарий и энтомологическую коллекцию, изучали гидробиологический состав речной воды.

Кроме того, участники похода практиковались в пешеходном туризма: обучались вязанию узлов, упаковке рюкзака, разведению костра, преодолению препятствий и организовал туристическую эстафету.

Уделили время в походе и творческим активностям. Дети своими руками создали изображения обитателей Полистовья – грибы, лосей, зайцев, лягушек и… мороженое: видимо, посреди лесов знойным летним днём об этом лакомстве мечтается сильнее всего.

В конце похода на итоговом занятии группы юных исследователей представили результаты своей работы. Так выяснилось, что определять стороны света лучше всего по коре берёзы: мох преимущественно растёт с северной стороны. А вот по камням ориентироваться не стоит: этот метод на практике показал, что мох растёт независимо от сторон света.

Другая группа составила собственные коллекции растений и насекомых, в процессе дети учились их правильно собирать и оформлять.

Группа гидробиологов определила, что вода в реке Хлавице непригодна для питья ни в окрестностях Гоголево, ни в урочище Гривы, однако в обеих локациях вполне можно купаться. Также ребята определили, что вода в Гривах более щелочная и там более богатое биоразнообразие: например, в этом месте нашли водяного скорпиона.