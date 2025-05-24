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Общество

Псковские врачи рассказали о перспективах карьеры в здравоохранении региона на ярмарке вакансий

Представители системы здравоохранения Псковской области приняли участие в ярмарке вакансий, которая прошла в Институте медицинского образования Центра Алмазова в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Псковские специалисты познакомили студентов с актуальными предложениями трудоустройства и перспективами карьеры в здравоохранении региона.

«Ярмарка вакансий позволяет не только расширить горизонты для будущих врачей, но и укрепить связи между учебными учреждениями и медицинскими организациями», – отметили в комитете. В частности, участники получили необходимые консультации, обсудили возможности дальнейшего обучения и условия работы.

Кроме того, состоялась экскурсия по стимуляционному центру института Алмазова.

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