Благотворительная акция помощи ветеранам стартовала в Псковском районе

20:00, 24 мая 2025, ПАИ

Всероссийская благотворительная акция помощи ветеранам «Красная гвоздика» стартовала в Псковском районе, сообщили ПАИ в районном центре добровольчества.

Активисты благотворительного фонда «Память поколений» распространяют на улицах значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам боевых действий.

В распространении значков также примут участие активисты волонтёрского движения «Волонтёры Победы».

Акция проводится в России с 2016 года, её главная цель – собрать средства для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.