Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Благотворительная акция помощи ветеранам стартовала в Псковском районе

Всероссийская благотворительная акция помощи ветеранам «Красная гвоздика» стартовала в Псковском районе, сообщили ПАИ в районном центре добровольчества.

Благотворительная акция помощи ветеранам стартовала в Псковском районе. Фото здесь и далее: Центр добровольчества Псковского района

Активисты благотворительного фонда «Память поколений» распространяют на улицах значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам боевых действий.

В распространении значков также примут участие активисты волонтёрского движения «Волонтёры Победы».

Акция проводится в России с 2016 года, её главная цель – собрать средства для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 мая 2025

Порядка 17 тысяч рублей тратят родители псковских школьников на организацию выпускных
24 мая 2025

Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке
24 мая 2025

Расстояние до молнии вычислил псковский астроном-любитель
24 мая 2025

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности
24 мая 2025

Сильный дождь обрушится на Псковскую область
24 мая 2025

Михаил Ведерников рассказал об адаптации семьи, первой переехавшей в Псковскую область из Европы
24 мая 2025

Псковские медики провели мастер-классы в больнице в Херсонской области
24 мая 2025

Массивы дождевой облачности принесёт на Северо-Запад циклон

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...