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Общество

Массивы дождевой облачности принесёт на Северо-Запад циклон

Какая погода ожидает жителей Северо-Запада в ближайшие дни, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

Вместе с кучево-дождевой облачностью циклон подбросит в регион и хорошо прогретые воздушные массы. В частности, на юго-востоке региона термометры покажут от +22 до +27 градусов, в юго-западной части воздух прогреется от +18 до +23 градусов.

Напомним, до +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 25 мая.

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Массивы дождевой облачности принесёт на Северо-Запад циклон

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