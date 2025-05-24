Массивы дождевой облачности принесёт на Северо-Запад циклон

20:55, 24 мая 2025, ПАИ

Какая погода ожидает жителей Северо-Запада в ближайшие дни, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

Вместе с кучево-дождевой облачностью циклон подбросит в регион и хорошо прогретые воздушные массы. В частности, на юго-востоке региона термометры покажут от +22 до +27 градусов, в юго-западной части воздух прогреется от +18 до +23 градусов.

Напомним, до +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 25 мая.