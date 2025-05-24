Модельеры готовятся к показу на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове

18:40, 24 мая 2025, ПАИ

Модельеры продолжают подготовку к показу «Этномода» в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда», который пройдёт 25 мая в парке Строителей в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Апсайкл-студия KARMAN делает последние штрихи и уже завтра продемонстрирует свою коллекцию», – отметили организаторы.

Напомним, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и центра «Мой бизнес». Фестиваль пройдёт в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.