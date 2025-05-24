День соседей отметили в Псковском районе

18:57, 24 мая 2025, ПАИ

День соседей отметили жители деревни Хотицы Писковичской волости, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Праздник стал ежегодным. По её словам, он призван возродить традицию добрососедства, которая начала утрачиваться в связи с урбанизацией. «Люди, живущие в многоквартирных домах, подчас не знают своих соседей. Совместные семейные праздники способствуют выстраиванию тёплых, дружеских взаимоотношений и объединяют людей», – объяснила она.

Перед жителями выступили артисты Псковского районного центра культуры. Также для детей организовали интерактивы, розыгрыши, программу аниматоров и конкурсы.



Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой













Такие праздники объединяют и сближают людей, подчеркнула Наталья Фёдорова. «Очень здорово, что они становятся доброй традицией!» – заметила она.