День соседей отметили в Псковском районе
День соседей отметили жители деревни Хотицы Писковичской волости, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.
Праздник стал ежегодным. По её словам, он призван возродить традицию добрососедства, которая начала утрачиваться в связи с урбанизацией. «Люди, живущие в многоквартирных домах, подчас не знают своих соседей. Совместные семейные праздники способствуют выстраиванию тёплых, дружеских взаимоотношений и объединяют людей», – объяснила она.
Перед жителями выступили артисты Псковского районного центра культуры. Также для детей организовали интерактивы, розыгрыши, программу аниматоров и конкурсы.
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Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала Натальи Фёдоровой
Такие праздники объединяют и сближают людей, подчеркнула Наталья Фёдорова. «Очень здорово, что они становятся доброй традицией!» – заметила она.
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