Современный автозаправочный комплекс нового формата открылся в Пскове

21:03, 25 июля 2023, ПАИ

В Пскове на улице Юбилейной заработал современный автозаправочный комплекс нового формата. Инвестиционный проект реализован компанией «Лукойл». Новые возможности АЗС оценили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» Максим Хитров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках торжественной церемонии открытия первым по традиции заправился социальный транспорт — машины скорой помощи.

Автозаправочная станция рассчитана на обслуживание более 750 человек в сутки. Здесь представлена полная линейка фирменного топлива ЭКТО с улучшенными характеристиками и доказанной эффективностью для экологии и автомобиля.

«При поддержке органов власти города и региона мы смогли реализовать полный цикл строительства АЗС от проектирования до запуска за четыре месяца. Мы уверены, что наша новая автозаправочная станция гармонично дополнит обновлённый за последние годы облик Пскова и Псковской области — современного, динамично развивающегося региона», — сказал Максим Хитров.

Автозаправочный комплекс предлагает принципиально новый уровень клиентского обслуживания: современный интерьер и экстерьер, мультимедийные решения, улучшенные операционные стандарты, использование цифровых технологий и новые концепции.

АЗС оснащена современными техническими системами отпуска нефтепродуктов, учёта и контроля, системами безопасности. Внедрены передовые формы обслуживания, в том числе в торговом зале установлен интерактивный кассовый модуль для самостоятельной оплаты, что позволит сократить время на покупку в часы пиковой нагрузки. Кроме того, возможна онлайн-оплата топлива с помощью специализированного мобильного приложения через QR-код, расположенный на пистолетах ТРК.

Напомним, компания «Лукойл» ведёт свою деятельность в Псковской области с 1998 года. В настоящее время на территории региона работает девять автозаправочных станций.