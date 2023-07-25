Реставраторы продолжают исследовать иконостас Троицкого собора Псковского кремля

21:40, 25 июля 2023, ПАИ

Продолжаются исследования иконостаса Троицкого собора Псковского кремля. Об этом сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Работы проводятся для определения методик реставрации. Привлечены специалисты из Москвы и отдела реставрации древнерусской живописи Русского музея Санкт-Петербурга.

Иконостас Троицкого собора находился в аварийном состоянии.

Его создание относится ко времени постройки храма.

Иконы пяти ярусов – местного, праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого чинов – дати­руются концом XVII века, выполнены профессиональными худож­никами, близкими к школе Оружейной палаты Московского Кремля, сочетают древнерусские традиции с достижениями западноевропейской живописи.

Два верхних яруса иконостаса добав­лены в середине XVIII века.

Нижние ряды иконостаса реставрировали после освобождения Пскова от фашистов.

Будет рассмотрено несколько вариантов реставрации. Победителя определят на конкурсной основе.