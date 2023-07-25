Реставраторы продолжают исследовать иконостас Троицкого собора Псковского кремля
Продолжаются исследования иконостаса Троицкого собора Псковского кремля. Об этом сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».
Работы проводятся для определения методик реставрации. Привлечены специалисты из Москвы и отдела реставрации древнерусской живописи Русского музея Санкт-Петербурга.
Иконостас Троицкого собора находился в аварийном состоянии.
Его создание относится ко времени постройки храма.
Иконы пяти ярусов – местного, праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого чинов – датируются концом XVII века, выполнены профессиональными художниками, близкими к школе Оружейной палаты Московского Кремля, сочетают древнерусские традиции с достижениями западноевропейской живописи.
Два верхних яруса иконостаса добавлены в середине XVIII века.
Нижние ряды иконостаса реставрировали после освобождения Пскова от фашистов.
Будет рассмотрено несколько вариантов реставрации. Победителя определят на конкурсной основе.
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