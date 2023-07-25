Женщина госпитализирована в результате ДТП в Порховском районе
В Порховском районе на повороте к деревне Верхний Мост водитель автомобиля Chery Tiggo 5 не справился с управлением, в результате чего машина вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом ПАИ сообщила «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина. Она госпитализирована в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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