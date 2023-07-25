Женщина госпитализирована в результате ДТП в Порховском районе

22:26, 25 июля 2023, ПАИ

В Порховском районе на повороте к деревне Верхний Мост водитель автомобиля Chery Tiggo 5 не справился с управлением, в результате чего машина вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом ПАИ сообщила «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина. Она госпитализирована в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.