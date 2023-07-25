Новая выставка живописи Александра Вихрова откроется в Пскове
В Пскове в Доме офицеров открывается новая выставка живописи Александра Вихрова. Об этом сообщила группа «Псковский Монмартр» в соцсети «ВКонтакте».
На выставке будет представлено полсотни новых, ранее не экспонированных работ. В работах Александра представлена его привычная среда обитания – дом в деревне, туманы и рассветы. Автор назвал выставку «Среда любования».
Выставка откроется 31 июля в 18:00 в Доме офицеров.
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