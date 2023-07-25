ДТП с участием двух автомобилей произошло в Великих Луках

22:54, 25 июля 2023, ПАИ

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Великих Луках, сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

В Великих Луках на улице Розы Люксембург у дома № 16/12 произошло столкновение двух автомобилей – Kia и Renault. Участникам ДТП госпитализация не потребовалась.

На месте работали бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.