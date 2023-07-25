Строительные работы по подготовке спортивной площадки ведутся в Острове

23:45, 25 июля 2023, ПАИ

На территории Островского городского стадиона ведутся работы по подготовке основания для площадки с новым оборудованием. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

На стадионе запланированы работы в рамках проекта «Умная спортивная площадка» программы «Спорт – норма жизни».

«В конце прошлого года правительством Псковской области было приобретено оборудование для таких площадок и передано в муниципалитеты. В наши обязанности входит подготовка основания и монтаж оборудования. Было принято решение установить данную площадку на городском стадионе. Это не коснётся всей площади стадиона и никак не помешает проведению спортивных мероприятий, – сообщила заместитель главы администрации Островского района, председатель комитета по строительству и городскому хозяйству Анна Николаева.

Территория, где будут производиться работы, огорожена. Вдоль реки будет смонтирована новая спортивная зона с тренажёрами, баскетбольной площадкой, беговыми дорожками, мини-поле с искусственным покрытием, то есть внутри стадиона параллельно существующему футбольному полю появится вот такой современный комплекс.

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«Подрядчик уже приступил к работам, в настоящее время производится выборка грунта. Работы оцениваются в 24 млн рублей, половина из которых выделяется из областного бюджета, другая – из местного. Срок окончания работ – до конца сентября», – рассказала Анна Николаева.