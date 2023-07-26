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Общество

Две пары двойняшек родились в Пскове за неделю

Рождение двух пар двойняшек зарегистрировал отдел ЗАГС Пскова за неделю. Об этом ПАИ сообщили в комитете юстиции региона.

Фото ПАИ

Родители дали мальчикам-двойняшкам имена в честь дедушек – Николай и Александр. А другую пару двойняшек назвали именами Степан и Антонина.

В комитете добавили, что девочку с именем Антонина зарегистрировали в Псковской области впервые с начала 2023 года.

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