Две пары двойняшек родились в Пскове за неделю

07:24, 26 июля 2023, ПАИ

Рождение двух пар двойняшек зарегистрировал отдел ЗАГС Пскова за неделю. Об этом ПАИ сообщили в комитете юстиции региона.

Родители дали мальчикам-двойняшкам имена в честь дедушек – Николай и Александр. А другую пару двойняшек назвали именами Степан и Антонина.

В комитете добавили, что девочку с именем Антонина зарегистрировали в Псковской области впервые с начала 2023 года.