Две пары двойняшек родились в Пскове за неделю
Рождение двух пар двойняшек зарегистрировал отдел ЗАГС Пскова за неделю. Об этом ПАИ сообщили в комитете юстиции региона.
Родители дали мальчикам-двойняшкам имена в честь дедушек – Николай и Александр. А другую пару двойняшек назвали именами Степан и Антонина.
В комитете добавили, что девочку с именем Антонина зарегистрировали в Псковской области впервые с начала 2023 года.
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