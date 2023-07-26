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Общество

Творческий коллектив «Ассист» выступил для осуждённых в Себежском районе

Представители духовно-творческого объединения «Ассист» – члены Александро-Невского братства посетили осуждённых ИК-6 в рамках воспитательной работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие прошло в формате концерта-беседы.

В исполнении Антона Галицкого и Анны Плещенковой для присутствующих прозвучали духовные композиции, а также песни собственного сочинения, призывающие вспомнить о главном – вере, душе, покаянии. Осуждённые встретили гостей с живым интересом и проводили аплодисментами.

Отметим, визит в учреждения УФСИН для артистов – не первый. В прошлом году по приглашению руководства исправительного центра № 1 города Великие Луки они дважды давали концерты для осуждённых к принудительным работам.

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