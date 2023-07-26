Роскачество представит новый стандарт школьной формы

09:47, 26 июля 2023, ПАИ

Эксперты Роскачества во втором полугодии 2024 года представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму. Об этом сообщили в организации, которая разрабатывает документ, пишет газета «Известия».

Требования нового ГОСТа должны будут исполнять производители, которые захотят маркировать свою продукцию как «школьная форма».

«Главная цель стандарта – не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов. Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий», – пояснили в организации.

В документе уточняется, что школьная форма представляет собой единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды. Она предназначена для ношения в общеобразовательных организациях. Такой вид одежды делят на повседневную и торжественную, а также одежду, которая ориентирована на мальчиков и на девочек. В комплект школьной формы входят: блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

Из ГОСТа следует, что форма должна быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс, также она должна носить светский характер. Школьная форма не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.

Документ выделяет гигроскопичность среди требований, которые предъявляют к школьной форме. Гигроскопичность – это способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов. Соответственно, этот показатель указывает на уровень аллергенности изделия.

Требования установлены для вещей, которые надевают периодически – как, например, в случае с купальниками, объяснили в Роскачестве. Эксперты уверены, что одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию. Также размер формы не должен меняться после пяти стирок, а ее материалы должны быть устойчивыми к окрашиванию.