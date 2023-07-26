О ходе строительства школ и детсадов расскажет замглавы Пскова на «Серебряном дожде»

10:55, 26 июля 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 26 июля в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет заместитель главы Пскова Виталий Сухинский.

Как сейчас выглядит очередь на жилье в Пскове? Когда будет завершено строительство нового дома для переселенцев из ветхого жилья и как идет строительство домов для детей-сирот? Когда появится новое футбольное поле на стадионе «Машиностроитель»? На какой стадии сейчас строительство новой школы на улице Киселева и есть ли еще в городе участки, на которых возможно строительство новых школ и детсадов?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.