Псковичка оказалась в шаге от призового места на первенстве России по гребле

11:17, 26 июля 2023, ПАИ

Псковская спортсменка Елизавета Кожевина четвёртой финишировала в финальном заезде на первенстве России по гребле среди девушек до 17 лет, которое проходит в Воронеже. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Григорий Захаров.

Псковичка отстала от соперницы из Севастополя, которая пришла третьей, всего на одну секунду.

«По её словам, байдарку сильно болтало из-за бокового ветра, поэтому старт пошёл не по плану. Пришлось по ходу гонки догонять, тратить силы. Но она проявила характер и выбралась с шестой или седьмой позиции на четвёртую. Может, чуть-чуть надо было пораньше начать финишировать, увеличивать мощность. Будем дальше бороться. У Лизы ещё две гонки – 500 метров и 5 километров. Сегодня будут предварительные заезды», – рассказал Григорий Захаров.