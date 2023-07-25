Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичка оказалась в шаге от призового места на первенстве России по гребле

Псковская спортсменка Елизавета Кожевина четвёртой финишировала в финальном заезде на первенстве России по гребле среди девушек до 17 лет, которое проходит в Воронеже. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Григорий Захаров.  

Псковичка отстала от соперницы из Севастополя, которая пришла третьей, всего на одну секунду.

«По её словам, байдарку сильно болтало из-за бокового ветра, поэтому старт пошёл не по плану. Пришлось по ходу гонки догонять, тратить силы. Но она проявила характер и выбралась с шестой или седьмой позиции на четвёртую. Может, чуть-чуть надо было пораньше начать финишировать, увеличивать мощность. Будем дальше бороться. У Лизы ещё две гонки – 500 метров и 5 километров. Сегодня будут предварительные заезды», – рассказал Григорий Захаров.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 июля 2023

Строительные работы по подготовке спортивной площадки ведутся в Острове

25 июля 2023

Псковские армрестлеры приняли участие в соревнованиях в Старой Руссе

25 июля 2023

Директор ФК «Луки-Энергия» прокомментировал матч с «Динамо-2»

25 июля 2023

Псковичка вышла в полуфинал первенства России по гребле

25 июля 2023

Подведены итоги соревнований по любительскому футболу «Лига-2» в Пскове

25 июля 2023

Открытый кубок по армрестлингу пройдёт в Пскове

25 июля 2023

Первенство по настольному теннису среди предприятий прошло в Великих Луках

24 июля 2023

Тренер дедовичских гребцов прокомментировал их результат на первенстве России


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...