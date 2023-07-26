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Общество

Не выполнившую ремонт общежития ПсковГУ компанию внесли в реестр недобросовестных

Акционерное общество «Региональный универсальный менеджмент», которое не выполнило ремонт кровли общежития ПсковГУ, внесли в реестр недобросовестных подрядчиков на два года. Об этом ПАИ сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону.

«Подрядчик объяснил это повышением цен на стройматериалы. При этом на торгах сам снизил цену на 24%, но через полтора месяца после подписания контракта стал просить увеличить изначальную цену», – отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что контрактное законодательство допускает изменение стоимости уже заключенного контракта в двух случаях:

– если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10%,

– если подрядчик предоставляет исчерпывающую информацию и документы, обосновывающие его предложение об изменении стоимости контракта, а также подписанный проект дополнительного соглашения об изменении условий.

В УФАС добавили, что акционерное общество не предоставило документов и расчетов, подтверждающих необходимость увеличения финансирования.

Специалисты антимонопольной службы разъяснили, что участник торгов должен был заранее спланировать порядок выполнения работ, рассчитать все риски, а также выделить ресурсы на исполнение контракта.

В итоге к началу учебного года общежитие осталось неотремонтированным.

Арбитражный суд Псковской области решение УФАС поддержал.

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