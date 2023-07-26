Подведены итоги первенства по пляжному волейболу в Гдовском районе

12:34, 26 июля 2023, ПАИ

Первенство оздоровительного лагеря «Радуга» по пляжному волейболу среди юношей прошло в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях принимало участие 15 команд из Пскова, Санкт-Петербурга и Себежа.

В возрастной категории до 14 лет победу одержали спортсмены спортивной школы «Бригантина» Кирилл Виговский и Святослав Зюсько. На второй строчке расположились псковичи Лаврентий Куликов и Силантий Левчук. Замкнули тройку лидеров волейболисты Дмитрий Черник и Никита Белюков.

Также соревнования проводились в возрастной категории до 12 лет. Победителями стали Максим Пропастин и Игорь Голдырев из Пскова. Спортсмены Сергей Пасицкий и Максим Григорьев заняли второе место. Бронзовые награды завоевали волейболисты из Санкт-Петербурга Евгений Макухо и Иван Политов.