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Общество

Каким будет август в Псковской области, рассказала метеоролог

Тёплый август ожидается на территории Псковской области. Об этом сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

По её словам, в последний месяц лета температура в регионе не превысит 25 градусов. Также ожидается южный ветер. «Август должен быть в норме или чуть-чуть выше нормы», – сказала метеоролог.

Кроме того, она рассказала, что уже наступил более прохладный сезон, длительность которого составит 30 лет. В связи с чем пришли новые климатические нормы. Например, это лето уже холоднее на один градус по сравнению со средней температурой летом с 1990 по 2020 годы.

«Мы с вами были в тёплом 30-летии с 1990 по 2020 годы. Сейчас начали действовать новые климатические нормы. Они оказались ниже, чем мы привыкли. В итоге это лето оказалось на градус ниже. Сейчас мы вошли в 30-летие с пониженной температурой, мы, скорее всего, придём к чуть-чуть прохладному сезону», – пояснила метеоролог.

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