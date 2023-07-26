Каким будет август в Псковской области, рассказала метеоролог

13:43, 26 июля 2023, ПАИ

Тёплый август ожидается на территории Псковской области. Об этом сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, в последний месяц лета температура в регионе не превысит 25 градусов. Также ожидается южный ветер. «Август должен быть в норме или чуть-чуть выше нормы», – сказала метеоролог.

Кроме того, она рассказала, что уже наступил более прохладный сезон, длительность которого составит 30 лет. В связи с чем пришли новые климатические нормы. Например, это лето уже холоднее на один градус по сравнению со средней температурой летом с 1990 по 2020 годы.

«Мы с вами были в тёплом 30-летии с 1990 по 2020 годы. Сейчас начали действовать новые климатические нормы. Они оказались ниже, чем мы привыкли. В итоге это лето оказалось на градус ниже. Сейчас мы вошли в 30-летие с пониженной температурой, мы, скорее всего, придём к чуть-чуть прохладному сезону», – пояснила метеоролог.