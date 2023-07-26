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Псковичка завоевала серебро на первенстве России по лёгкой атлетике

Псковская спортсменка Елизавета Николаева стала серебряным призёром на первенстве России по лёгкой атлетике до 20 лет, которое проходило в Казани. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Родион Крылов.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

«Подготовка проходила в основном в Пскове на стадионе «Машиностроитель», а также в различных парках и на трассах. Ещё Елизавета выполняла самостоятельные тренировки в родном селе Воронцово Островского района, где она проживает. Во время учёбы живёт в Пскове», – рассказал тренер.

Дистанцию в 3000 метров с препятствиями Елизавета Николаева пробежала за 10 минут 44 секунды. Таким образом, спортсменка побила не только личный рекорд, но и рекорд Псковской области. «Оцениваю результат как положительный. В сильной конкуренции взяла серебро на первенстве России до 20 лет, пробежала на главном старте сезона, показав при этом личный рекорд, а также улучшила взрослый рекорд области», – отметил Родион Крылов.

«Следующие соревнования планируются только осенью – всероссийского и областного уровня. А пока Лизе предстоит отдохнуть после усиленной подготовки», – подытожил тренер спортсменки.  

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