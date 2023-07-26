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Общество

Любой прогноз погоды оправдывается – Тала Нещадимова

О том, как часто оправдывается прогноз погоды, рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Любой прогноз погоды оправдывается. Вопрос в том, с какой вероятностью он оправдывается. В Псковском гидрометцентре показатель оправдываемости прогнозов погоды не ниже среднего, а даже выше», – отметила она.

Фото: ПАИ

Также спикер рассказала, что в показателе оправдываемости прогноза есть два подхода – это ощущение потребителя и ощущение синоптиков.

«Когда мы даём прогноз, что местами пойдут дожди или небольшой снег, тут все зависит от того, где человек находится. Если дождь или снег не пойдёт, то человек ощущает прогноз неоправданным. Поэтому понятие оправдываемости достаточно объективное», – подчеркнула Тала Нещадимова.

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