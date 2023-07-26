О схеме составления прогнозов погоды рассказали псковичам

15:02, 26 июля 2023, ПАИ

Как составляется прогноз погоды в Псковской области, рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Долгосрочные прогнозы погоды не поменяли схемы составления. Синоптики рассматривают предстоящие, предыдущие годы и то, что можно спрогнозировать. Если говорить про краткосрочные прогнозы, то их оправдываемость может быть получена за счёт получения новых данных с гидрометстанции», – объяснила она.

Метеоролог отметила, что прогноз погоды составляется один раз в сутки – в 11:00, а затем дважды уточняется в течение дня.

«Синоптик знакомится с фактической и прогностической информацией и уже по этим данным составляет прогноз. Также многое зависит от опыта синоптика и его интуиции. Его работа очень чётко зависит от заблаговременности. Он должен составить предупреждение о неблагоприятном погодном явлении за какое-то время до того, как оно произойдёт, чтобы оно [предупреждение. – ПАИ] успело дойти до потребителя», – рассказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что предупреждение о неблагоприятном явлении, которое сделано за десять минут до его появления, не считается оправдавшимся.

«Синоптик несёт ответственность за обеспечение безопасности населения Псковской области. Он обязан предупреждать об опасном погодном явлении вовремя. Это его личная ответственность», – подчеркнула спикер.