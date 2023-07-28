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Спорт

До старта было очень страшно: псковичка прокомментировала финальную гонку на первенстве России по гребле

Псковская спортсменка Елизавета Кожевина прокомментировала корреспонденту ПАИ ход финальной гонки на первенстве России по гребле на байдарках среди девушек до 17 лет. Псковичка заняла четвёртое место на дистанции 1000 метров.

Фото: Григорий Захаров

«До старта было очень страшно, но я чувствовала себя хорошо. Вначале была небольшая тактика – идти не в полную силу, но и не отпускать соперниц далеко от себя, а затем на второй половине, когда соперницы будут уставшие, отработать по максимуму. Но финиш нужно было раньше начинать. Я не распределила свои силы. Ещё и боковой ветер дул, что тоже помешало мне на дистанции», – рассказала Елизавета Кожевина.

Отметим, что, помимо прошедших заездов, спортсменке ещё предстоит сразиться на дистанциях 500 метров и пять километров. «1000 метров – моя любимая дистанция, но на пяти километрах тоже планирую бороться за призовое место», – подытожила псковичка. 

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