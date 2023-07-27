Более 4,5 млн рублей потратят на ремонт Комсомольской площади в Пскове

21:16, 27 июля 2023, ПАИ

Ремонт проезжей части до шлагбаума многоквартирного дома № 4а на улице Петровской и установку наружного освещения планируется сделать на Комсомольской площади в Пскове. Тендер по данному объекту размещён на официальном сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить фрезерование верхнего слоя покрытия проезжей части, установку бортового камня, укладку выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетона. Кроме того, необходимо установить железобетонные опоры со светодиодными светильниками.

Максимальная цена контракта составляет 4 514 259,26 рубля. Дата начала исполнения контракта определена с даты его заключения, срок исполнения – 10 октября 2023 года.