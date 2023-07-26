Железнодорожный переезд временно закроют в Новосокольниках
Железнодорожный переезд временно закроют в Новосокольниках. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук со ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути.
С 22:00 27 июля до 20:00 28 июля переезд 307 км ПК 9 в районе ПМК на улице Дальней будет закрыт в связи с ремонтными работами.
Объезд будет осуществляться через деревню Трубичино по улице Малышева.
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26 июля 2023
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