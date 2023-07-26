Железнодорожный переезд временно закроют в Новосокольниках

15:13, 26 июля 2023, ПАИ

Железнодорожный переезд временно закроют в Новосокольниках. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук со ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути.

С 22:00 27 июля до 20:00 28 июля переезд 307 км ПК 9 в районе ПМК на улице Дальней будет закрыт в связи с ремонтными работами.

Объезд будет осуществляться через деревню Трубичино по улице Малышева.