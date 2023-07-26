Епископ Великолукский и Невельский награждён орденом преподобного Серафима Саровского
Ордена преподобного Серафима Саровского III степени удостоен епископ Великолукский и Невельский Сергий. Награждение состоялось на архиерейском совещании Русской православной церкви. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.
19 июля в Свято-Троицкой Сергиевой лавре под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло архиерейское совещание РПЦ.
Затем патриарх вручил церковные награды. «Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения епископ Великолукский и Невельский Сергий удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени», – отметили в Великолукской епархии.
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26 июля 2023
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