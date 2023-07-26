Муниципальный жилой фонд в Пскове насчитывает порядка 6000 жилых помещений

17:38, 26 июля 2023, ПАИ

Муниципальный жилой фонд в Пскове насчитывает порядка 6000 жилых помещений. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас в администрации есть фонд. Всего там порядка шести тысяч помещений, пять тысяч, то есть львиная доля, – фонд, из которого люди имеют право приватизировать помещения», – сказал Виталий Сухинский.

По его словам, в ведении администрации также ещё есть служебное жильё и помещения для коммерческого найма.