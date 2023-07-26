Муниципальный жилой фонд в Пскове насчитывает порядка 6000 жилых помещений
Муниципальный жилой фонд в Пскове насчитывает порядка 6000 жилых помещений. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«У нас в администрации есть фонд. Всего там порядка шести тысяч помещений, пять тысяч, то есть львиная доля, – фонд, из которого люди имеют право приватизировать помещения», – сказал Виталий Сухинский.
По его словам, в ведении администрации также ещё есть служебное жильё и помещения для коммерческого найма.
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