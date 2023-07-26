Псковские росгвардейцы отработали захват вооружённых преступников

17:18, 26 июля 2023, ПАИ

Профессиональные навыки и умения в полевых условиях повысили сотрудники СОБР «Гепард» и ОМОН «Кром» в рамках проведения комплексных занятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе специальной операции по обезвреживанию условных вооружённых преступников в лесистой местности спецназовцы отработали навыки взаимодействия штурмовых групп, способы скрытого передвижения на местности, оборудование позиций для ведения огня.

С личным составом отрядов провели занятия по тактико-специальной, инженерной, топографической и медицинской подготовке. По оценке руководства, сотрудники спецподразделений с поставленными задачами справились успешно.