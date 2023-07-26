Ход строительства домов для детей-сирот в Пскове находится под ежедневным контролем – Виталий Сухинский

18:51, 26 июля 2023, ПАИ

Ход строительства многоквартирных жилых домов для детей-сирот находится под ежедневным контролем администрации Пскова. Участок находится между улицами Колхозной и Лермонтова. Об этом заявил заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Вопрос расселения детей-сирот в этом году мы решаем и с помощью строительства, и с помощью покупки жилья в новостройках. Мы сейчас строим пять домов. Они будут двухэтажными и девятиквартирными. Там внутри будут квартиры-студии, их площадь в среднем составляет 33 квадратных метра», – рассказал Виталий Сухинский.

По его словам, это будет отдельное комфортное жильё со своей инфраструктурой и парковками.

«Можно сказать, свой отдельный микрорайон с детской площадкой. Это полностью благоустроенное жильё, которое мы сдадим в этом году. <…> Сейчас все процессы там налажены, подрядчик работает. Проект состоит на ежедневном контроле», – заверил гость студии.

Стоимость проекта по смете составляет 130 миллионов рублей. Каждый дом будет площадью 280 квадратных метров. «Внутри будет полностью готовая отделка с электричеством и всем-всем», – отметил замглавы администрации города.