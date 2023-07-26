Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ход строительства домов для детей-сирот в Пскове находится под ежедневным контролем – Виталий Сухинский

Ход строительства многоквартирных жилых домов для детей-сирот находится под ежедневным контролем администрации Пскова. Участок находится между улицами Колхозной и Лермонтова. Об этом заявил заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Виталий Сухинский

«Вопрос расселения детей-сирот в этом году мы решаем и с помощью строительства, и с помощью покупки жилья в новостройках. Мы сейчас строим пять домов. Они будут двухэтажными и девятиквартирными. Там внутри будут квартиры-студии, их площадь в среднем составляет 33 квадратных метра», – рассказал Виталий Сухинский.

По его словам, это будет отдельное комфортное жильё со своей инфраструктурой и парковками.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Можно сказать, свой отдельный микрорайон с детской площадкой. Это полностью благоустроенное жильё, которое мы сдадим в этом году. <…> Сейчас все процессы там налажены, подрядчик работает. Проект состоит на ежедневном контроле», – заверил гость студии. 

Стоимость проекта по смете составляет 130 миллионов рублей. Каждый дом будет площадью 280 квадратных метров. «Внутри будет полностью готовая отделка с электричеством и всем-всем», – отметил замглавы администрации города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июля 2023

Вышка мобильной связи в деревне Горожане заработает на следующей неделе

26 июля 2023

В Опочецком районе восстановили памятный обелиск

26 июля 2023

В музее Николая Рериха в Острове прошла встреча членов общества друзей художника 

26 июля 2023

Международный молодёжный военно-патриотический лагерь объединил подростков России и Белоруссии

26 июля 2023

Ход строительства домов для детей-сирот в Пскове находится под ежедневным контролем – Виталий Сухинский

26 июля 2023

Парусный слёт прошёл на Чудском озере

26 июля 2023

Новое асфальтобетонное покрытие появилось во дворах Великих Лук

26 июля 2023

Михаил Ведерников оценил качество уборки дорог в Великих Луках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...