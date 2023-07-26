Пропавшего мужчину с татуировкой на руке разыскивают в Псковской области

16:30, 26 июля 2023, ПАИ

Пропавшего 54-летнего мужчину с татуировкой на кисти руки разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

С 20 июля местонахождение Муроджона Иноятова неизвестно.

Мужчина ростом 174 сантиметра, нормального телосложения, глаза карие, седые волосы.

Был одет в серое пальто, бордовую футболку поло, синие джинсы, синие кеды.

Особые приметы – татуировка на кисти руки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52.