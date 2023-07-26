Пропавшего мужчину с татуировкой на руке разыскивают в Псковской области
Пропавшего 54-летнего мужчину с татуировкой на кисти руки разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
С 20 июля местонахождение Муроджона Иноятова неизвестно.
Мужчина ростом 174 сантиметра, нормального телосложения, глаза карие, седые волосы.
Был одет в серое пальто, бордовую футболку поло, синие джинсы, синие кеды.
Особые приметы – татуировка на кисти руки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52.
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