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Общество

Абитуриенты из 68 регионов России подали заявления на обучение в ПсковГУ

Предварительные результаты кампании по приёму абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета озвучили в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

По данным на 25 июля этого года общее количество заявлений на места в рамках контрольных цифр приёма составило 11,5 тысячи на 1 212 мест. Это 2 366 абитуриентов из 68 регионов России и зарубежья.

При этом в университет уже сейчас представлено более 700 оригиналов документов об образовании, хотя основное время подачи оригиналов ещё впереди – до 12:00 28 июля на приоритетном этапе и до 12:00 3 августа – на основном этапе зачисления. Отметим, что в этом году число бюджетных мест увеличено на 23 %.

Как отметили в приёмной комиссии ПсковГУ, в этом году число заявлений, поданных в вуз через портал «Госуслуги», выросло в два раза: с 20 до 40 %. Остальные абитуриенты воспользовались информационной системой вуза.

В этом году в качестве эксперимента ПсковГУ сотрудничает с МФЦ Псковской области – теперь подать документы можно и там. В мае этого года 70 сотрудников регионального центра прошли обучение и готовы оказать консультационную помощь абитуриентам.

«Мы уделили большое внимание информированию абитуриентов по конкурсной ситуации. Абитуриентам осталось только принести оригинал документа об образовании или поставить отметку о предоставлении оригинала в вуз на портале «Госуслуги». И, конечно, ничто не заменит персональное общение с поступающими, коммуникацию в социальных сетях, проведение вебинаров с абитуриентами и их родителями», – отметил ответственный секретарь приёмной комиссии университета Дмитрий Лобарёв.

Он напомнил, что для привлечения абитуриентов в университете разработана система стипендиальной поддержки. В частности, всем абитуриентам, чьи баллы ЕГЭ по физике, математике, химии и биологии выше 80, назначается повышенная стипендия, которая выплачивается ежемесячно в течение всего первого семестра обучения. Повышенная академическая стипендия в ПсковГУ может достигать 12 000 рублей.

Размер стипендии в период дальнейшего обучения будет определяться успешностью сдачи экзаменационных сессий, а также активным участием студентов в научной, спортивной, творческой и общественной жизни университета, победами в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах.

Кроме того, дополнительной стипендией в 5000 рублей вуз поддерживает медалистов. Решение об этом принято в этом году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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