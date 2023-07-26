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Общество

Камеры видеонаблюдения установят в подземных переходах в Великих Луках

Наружные камеры видеонаблюдения установят на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в город сегодня, 26 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Объект «Реконструкция пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова с устройством подземных переходов» уже сдан в эксплуатацию. Глава региона проконтролировал устранение замечаний к подземному переходу. Ранее заказчик выявил недочёты, которые подрядчик устранил. В частности, подрядной организации пришлось выполнить перекраску стен подземных переходов, закрашивая надписи, которые оставили неизвестные. Однако впоследствии вандалы вновь изрисовали стены, повредили штукатурку и разбили светильники. От вандалов не спасает даже внутренняя система контроля. В связи с этим губернатор поручил главе администрации Великих Лук Андрею Беляеву смонтировать дополнительно наружные камеры видеонаблюдения.

Также глава региона осмотрел подъёмники для маломобильных граждан, которые смонтировали в подземном переходе 5 июля.

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