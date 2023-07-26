Фура вылетела в кювет и протаранила дерево в Струго-Красненском районе

16:50, 26 июля 2023, ПАИ

Фура с прицепом, которой управлял житель Санкт-Петербурга, выехала на встречную полосу у деревни Мараморочки в Струго-Красненском районе. После чего автомобиль вылетел в кювет и протаранил дерево, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Сотрудники медицины катастроф оказали медпомощь водителю, от госпитализации он отказался. По словам очевидцев, водитель уснул за рулём и едва не протаранил их автомобиль, который двигался навстречу.

На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.