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Общество

Полиция по горячим следам раскрыла кражу автомобиля в Великих Луках

Сотрудники полиции раскрыли кражу автомобиля в Великих Луках. Об этом пишет портал Luki-News, ссылаясь на территориальный отдел МВД России.

Вечером 20 июля со двора дома на улице Дружбы неизвестный украл автомобиль ВАЗ-21093, принадлежавшей 34-летнему местному жителю. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция по горячим следам установила подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый 28-летний великолучанин. Мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.

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