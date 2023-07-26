Парусный слёт прошёл на Чудском озере

18:44, 26 июля 2023, ПАИ

Парусный слёт прошёл на Чудском озере по инициативе сотрудника УФСИН России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие собрало на Чудском озере несколько десятков любителей парусного спорта из разных уголков страны. Поддержать старшего инженера отделения инженерно-технического обеспечения, связи, информатизации и вооружения УФСИН России по Псковской области, а по совместительству инициатора и организатора слёта Алексея Иванова приехали единомышленники из Санкт-Петербурга, Сланцев, Ивангорода, Пскова и Воронежа.

В пресс-службе отметили, что Алексей Иванов – самостройщик, почти десять лет он проектирует и самостоятельно создаёт малые парусные суда. Устроить подобное мероприятие он планировал целый год, и в итоге двухдневный слёт состоялся, несмотря на сильный ветер и промозглую погоду.

«Считаю, что всё удалось! В следующем году учту ошибки этого года, дополнительно продумаю детали инфраструктуры, доработаю досуговую часть сборов, постараюсь привлечь ещё больше любителей-яхтсменов», – поделился Алексей Иванов.