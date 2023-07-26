Очевидцев смертельного ДТП в Новосокольническом районе ищет полиция

17:12, 26 июля 2023, ПАИ

Очевидцев смертельного ДТП в Новосокольническом районе ищут полицейские. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 июля с 7:45 до 8:15 в деревне Пожары Новосокольнического района неустановленный водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

От полученных травм 64-летняя женщина скончалась в больнице.

Сейчас полиция устанавливает личность водителя. Всех, кто стал свидетелем происшествия, просят связаться с полицией по телефону дежурной части МО МВД России «Новосокольнический»: (8 81144) 2-34-61.