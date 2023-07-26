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Общество

Завершается работа над девятым томом книги «Солдаты Победы» о псковских фронтовиках

Заседание областной редакционной коллегии по подготовке многотомника «Солдаты Победы» под председательством первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой состоялось в правительстве Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участники мероприятия обсудили подготовку псковского тома, который станет девятым по счёту. В настоящее время завершается выверка материалов. Том будет включать около 860 очерков, а также большое количество фотографий и иллюстративного материала. Дополнительно прорабатывается раздел «Любим. Помним. Чтим», в который войдут сочинения школьников, рассказывающих о родственниках-участниках Великой Отечественной войны.

Главный редактор Николай Никитенко отметил, что основная работа над томом завершена, впереди верстка и подготовка к изданию. Он также поблагодарил городскую редколлегию за работу.

«Специалисты в Пскове обрели уникальный опыт по сбору информации. Но хочу настроить коллег на дальнейшую работу – для тех материалов, которые не вошли в девятый том, нужно готовить ещё одно издание», – подчеркнул Николай Никитенко.

Параллельно ведётся работа над юбилейным, десятым томом книги «Солдаты Победы», где будут рассказаны истории фронтовиков Опочецкого района. Рабочая группа сформировала именной список более чем на одну тысячу фронтовиков, ведёт работу над биографическими статьями. Перед муниципальной редколлегией поставлена задача начать верстку к концу года, для чего нужно провести всю подготовительную работу и выверку материалов.

Также Николай Никитенко представил предварительные наработки по изданию, посвящённому участникам боевых действий в Афганистане. Основные материалы планируется подготовить в течение 2024-2025 годов.

«Значимость этой работы сложно переоценить. Память о военной истории нашего Отечества нуждается в защите и сохранении. Пока люди живы, мы должны собрать информацию и увековечить её в издании», – отметила Вера Емельянова.

В октябре планируется провести круглый стол в честь десятилетия с момента начала работы над проектом «Солдаты Победы». Участники областной редколлегии обсудили подготовку к мероприятию.

Напомним, что многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нём отражены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны и восстанавливавших послевоенное хозяйство. Всего в настоящее время выпущено восемь томов. В первых двух увековечены имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам Великих Лук, четвёртый – ветеранам Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района, шестой – ветеранам Дновского района, седьмой – фронтовикам Себежского района. В марте 2023 года состоялась презентация восьмого тома, посвящённого жителям Островского района – участникам Великой Отечественной войны.

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