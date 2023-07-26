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Общество

Строительство ливневой канализации на проспекте Энтузиастов в Пскове планируют завершить в ноябре

Завершение строительства ливневой канализации на проспекте Энтузиастов в Пскове запланировано на ноябрь 2023 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Виталий Сухинский

«Строительство не затянулось. У нас контракт до ноября 2023 года. Работы непростые, потому что глубина прокладки коммуникаций порядка восьми – десяти метров. Тяжёлый и непростой объект. <…> Почему так глубоко делаем? По уклону, который в высшей точке и до низшей, самая низкая точка на глубине порядка восьми метров», – отметил Виталий Сухинский.

После запуска канализации к ней подключат сети ливнёвки прилегающих микрорайонов.

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