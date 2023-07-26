Строительство ливневой канализации на проспекте Энтузиастов в Пскове планируют завершить в ноябре

21:08, 26 июля 2023, ПАИ

Завершение строительства ливневой канализации на проспекте Энтузиастов в Пскове запланировано на ноябрь 2023 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Строительство не затянулось. У нас контракт до ноября 2023 года. Работы непростые, потому что глубина прокладки коммуникаций порядка восьми – десяти метров. Тяжёлый и непростой объект. <…> Почему так глубоко делаем? По уклону, который в высшей точке и до низшей, самая низкая точка на глубине порядка восьми метров», – отметил Виталий Сухинский.

После запуска канализации к ней подключат сети ливнёвки прилегающих микрорайонов.