Международный молодёжный военно-патриотический лагерь объединил подростков России и Белоруссии

19:00, 26 июля 2023, ПАИ

Международный молодёжный военно-патриотический лагерь объединил около двухсот подростков от 14 до 18 лет из России и Белоруссии и стал идеальным местом, где можно было продемонстрировать свои таланты и научиться новому. Об этом ПАИ сообщила газета «Красный маяк».

Как рассказала специалист по работе с молодёжью Опочецкого районного центра культуры Маргарита Кипель, смена продолжалась две недели. Среди участников лагеря были и опочецкие школьники: Дарья Покоренко, Александр Иванов, Олеся Григорьева. Все дети объединились вокруг одной идеи – сохранения памяти о великом подвиге народа-освободителя. Силами вожатых и оргкомитета смены проведено в общей сложности тринадцать общелагерных мероприятий.

В модулях «Кургана Дружбы» была осуществлена реконструкция быта партизанского лагеря, в которой активное участие приняли школьники, проведены научные исследования и выпущены стенгазеты для выставок. Ребята подготовили концерт, состоявший из театрального пролога, танцевальных и вокальных номеров. В модуле «Школа лидера», который организовали эксперты «Команды 2018», было подготовлено 25 проектов, девять из которых признали лучшими, и ребята получили специальные награды.

Специалистами ПсковГУ была разработана дополнительная общеразвивающая программа «Героические страницы истории российско-белорусского пограничья», которая включила лекции и встречи в рамках модуля «Без срока давности», мастер-классы, занятия поисковой работой и изучение архивных документов.

В составе международных отрядов школьники вместе с профессиональными поисковиками и реконструкторами, музыкантами, а также с работниками архивов подготовили культурно-просветительские площадки, которые были представлены на Кургане Дружбы 2 июля. Кроме того, участники лагеря ознакомились с природой и культурным наследием Себежского и Невельского районов.

Конечно, эти дни запомнятся ребятам на всю жизнь. У кого-то появились новые друзья, кто-то впервые попробовал себя в роли актёра, для кого-то навсегда ярко останется гореть в сердце костёр дружбы с песнями под гитару.