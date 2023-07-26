В музее Николая Рериха в Острове прошла встреча членов общества друзей художника

19:19, 26 июля 2023, ПАИ

В музее Николая Рериха в Острове прошла встреча членов общества друзей художника, сообщила газета «Островские вести».

В отреставрированном флигеле дома № 55 на ул. 25 Октября в Острове находится музей известного художника Николая Рериха. В памятные даты здесь проводятся встречи членов Общества друзей Рериха.

В июле накануне дня рождения российской писательницы Людмилы Шапошниковой, доверенного лица Святослава Рериха, создателя и первого генерального директора общественного музея имени Н. К. Рериха, заслуженного деятеля искусств РФ, индолога, философа, основоположника школы рериховедения, в музее собрались почитатели таланта Николая Рериха, чтобы почтить память Людмилы Васильевны и поговорить о духовном наследии семьи Рерихов.