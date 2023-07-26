Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В музее Николая Рериха в Острове прошла встреча членов общества друзей художника 

В музее Николая Рериха в Острове прошла встреча членов общества друзей художника, сообщила газета «Островские вести».

Фото: Дмитрий Ревякин

В отреставрированном флигеле дома № 55 на ул. 25 Октября в Острове находится музей известного художника Николая Рериха. В памятные даты здесь проводятся встречи членов Общества друзей Рериха.

В июле накануне дня рождения российской писательницы Людмилы Шапошниковой, доверенного лица Святослава Рериха, создателя и первого генерального директора общественного музея имени Н. К. Рериха, заслуженного деятеля искусств РФ, индолога, философа, основоположника школы рериховедения, в музее собрались почитатели таланта Николая Рериха, чтобы почтить память Людмилы Васильевны и поговорить о духовном наследии семьи Рерихов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июля 2023

Вышка мобильной связи в деревне Горожане заработает на следующей неделе

26 июля 2023

В Опочецком районе восстановили памятный обелиск

26 июля 2023

В музее Николая Рериха в Острове прошла встреча членов общества друзей художника 

26 июля 2023

Международный молодёжный военно-патриотический лагерь объединил подростков России и Белоруссии

26 июля 2023

Ход строительства домов для детей-сирот в Пскове находится под ежедневным контролем – Виталий Сухинский

26 июля 2023

Парусный слёт прошёл на Чудском озере

26 июля 2023

Новое асфальтобетонное покрытие появилось во дворах Великих Лук

26 июля 2023

Михаил Ведерников оценил качество уборки дорог в Великих Луках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...