В музее Николая Рериха в Острове прошла встреча членов общества друзей художника
В музее Николая Рериха в Острове прошла встреча членов общества друзей художника, сообщила газета «Островские вести».
В отреставрированном флигеле дома № 55 на ул. 25 Октября в Острове находится музей известного художника Николая Рериха. В памятные даты здесь проводятся встречи членов Общества друзей Рериха.
В июле накануне дня рождения российской писательницы Людмилы Шапошниковой, доверенного лица Святослава Рериха, создателя и первого генерального директора общественного музея имени Н. К. Рериха, заслуженного деятеля искусств РФ, индолога, философа, основоположника школы рериховедения, в музее собрались почитатели таланта Николая Рериха, чтобы почтить память Людмилы Васильевны и поговорить о духовном наследии семьи Рерихов.
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