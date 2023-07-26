Эксперты прогнозируют рост отпускных цен на гречку

19:35, 26 июля 2023, ПАИ

Эксперты прогнозируют рост отпускных цен на гречку. Этому способствует окончание сезона, рекордный экспорт и ослабление рубля. Но подорожание будет кратковременным: с новым урожаем ситуация вернётся в нормальное русло. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), оптовые цены на гречневую крупу стали расти в июле, хотя до этого снижались с апреля 2022 года. На пике стоимость гречки составляла 93 тысячи рублей за тонну, но к июлю упала до 41 тысячи рублей за тонну. По прогнозам ИКАР, к сентябрю цены могут подняться до 45 тысяч рублей за тонну.