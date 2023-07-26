Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Опочецком районе восстановили памятный обелиск

Территориальным общественным самоуправлением «Возрождение» в Опочецком районе реализован проект «Духновцы чтут память земляка». Об этом ПАИ сообщила газета «Красный маяк».

До и после реализации проекта. Фото: газета «Красный маяк»

По словам главы Болгатовской волости Надежды Тимофеевой, на территории ТОС «Возрождение» имелся обелиск председателю Духновского волисполкома Даниилу Пименовичу Ботвину. Жители Духнова до сих пор чтят его память. В советские годы Даниилу Ботвину был поставлен обелиск, а в памятные дни к его подножию возлагают венки и цветы.

В последние годы обелиск находился в плачевном состоянии, поэтому группа активистов из числа местных жителей решила разработать проект, который впоследствии прошёл конкурсный отбор на получение гранта. Итогами реализации проекта «Духновцы чтут память земляка» стали установка памятника и приведение в порядок прилегающей территории. Благодаря этому в центре деревни появилась ещё одна облагороженная территория. Члены ТОС, являясь патриотами, решили проблему благоустройства памятного знака, и слова «никто не забыт, ничто не забыто» претворились в жизнь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июля 2023

Псковские гребцы привезли медали с Первенства России среди юношей и девушек

26 июля 2023

Второе футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» в Пскове планируют сдать в сентябре

26 июля 2023

50 млн рублей получат Великие Луки на содержание и ремонт улично-дорожной сети

26 июля 2023

В Усвятском районе ведётся благоустройство общественной территории

26 июля 2023

Камеры видеонаблюдения установят в подземных переходах в Великих Луках

26 июля 2023

Вышка мобильной связи в деревне Горожане заработает на следующей неделе

26 июля 2023

В Опочецком районе восстановили памятный обелиск

26 июля 2023

В музее Николая Рериха в Острове прошла встреча членов общества друзей художника 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...