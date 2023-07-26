В Опочецком районе восстановили памятный обелиск

19:58, 26 июля 2023, ПАИ

Территориальным общественным самоуправлением «Возрождение» в Опочецком районе реализован проект «Духновцы чтут память земляка». Об этом ПАИ сообщила газета «Красный маяк».

По словам главы Болгатовской волости Надежды Тимофеевой, на территории ТОС «Возрождение» имелся обелиск председателю Духновского волисполкома Даниилу Пименовичу Ботвину. Жители Духнова до сих пор чтят его память. В советские годы Даниилу Ботвину был поставлен обелиск, а в памятные дни к его подножию возлагают венки и цветы.

В последние годы обелиск находился в плачевном состоянии, поэтому группа активистов из числа местных жителей решила разработать проект, который впоследствии прошёл конкурсный отбор на получение гранта. Итогами реализации проекта «Духновцы чтут память земляка» стали установка памятника и приведение в порядок прилегающей территории. Благодаря этому в центре деревни появилась ещё одна облагороженная территория. Члены ТОС, являясь патриотами, решили проблему благоустройства памятного знака, и слова «никто не забыт, ничто не забыто» претворились в жизнь.